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Мінфін США вводить санкції проти Геннадія Зюганова

Автор: Константин Широкун

Представник Держдепу Нед Прайс заявив про введення рестрикцій щодо 12 депутатів Держдуми, які голосували за визнання ЛНР і ДНР, в їх число входить і Зюганов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казначейство США.

Представник Держдепу Нед Прайс заявив про введення рестрикцій щодо 12 депутатів Держдуми, які голосували за визнання "ЛНР" і "ДНР", в їх число входить і Зюганов. Під санкції також потрапив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Обмеження введені та щодо членів правління банку ВТБ. Додаткові обмеження накладені на бізнесмена Віктора Вексельберга, на цей раз заблоковані його літак і яхта.

Раніше повідомлялося, що під дію санкцій потрапили дружина і дорослі діти прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова. Дружиною офіційного представника Кремля є олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, санкції також поширюються на дітей Пєскова старшого сина Миколи і дочку Єлизавету.

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