Мінфін США посилив санкції проти Венесуели

Фото: будівля Мінфіну США (flickr.com)

У список потрапили сім громадян Венесуели, 23 компанії і один літак

Міністерство фінансів США сьогодні, 8 січня, посилило санкції проти Венесуели. У новий список потрапили сім громадян країни, 23 компанії і один літак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського Мінфіну.

У відомстві повідомили, що компанії та особи, які потрапили до списку санкцій, були втягнуті у корупційну схему, по якій використовувалися переваги практики уряду Венесуели з обміну валюти. Зокрема, вони використовували "чорний ринок", де обмінювали валюту за вищим курсом порівняно з офіційним. В результаті цих дій було одержано 2,4 млрд доларів корупційних доходів.

Нагадаємо, офіс з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввів санкції проти 6 фізичних і трьох юридичних осіб, частину з них пов'язані з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Тоді Мінфін США пояснив свої дії з станом економіки Венесуели. Гіперінфляція в країні до кінця року складе один мільйон відсотків, три мільйони громадян бігли в інші країни, але Мадуро і його оточення продовжує "користуватися фінансовими схемами, щоб замаскувати корупцію серед правлячого шару і великі помилки в управлінні".

Раніше повідомлялося, що співробітники адміністрації президента США вели секретні переговори з військовими з Венесуели щодо повалення Ніколаса Мадуро.