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Мінфін США про співпрацю Китаю та РФ: ознака несерйозного ставлення Пекіна до війни

Фото: Джанет Єллен, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США вважають, що Китай несерйозно ставиться до війни Росії проти України, оскільки він продовжує співпрацювати з Москвою.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

"Партнерство Китаю з Росією "без обмежень" є тривожною ознакою того, що він несерйозно ставиться до припинення війни Москви проти України", - наводить видання слова чиновниці.

Міністр також додала, що дуже важливо, щоб Китай чи інші країни не надавали Росії матеріальної підтримки чи допомоги в обході санкцій.

Вона наголосила, що наслідки порушень будь-яких обмежень "будуть суворими".

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Китай у питанні повномасштабної війни в Україні намагається всидіти на двох стільцях.

Також ми писали, що,за словами президента США Джо Байдена, уявлення про потужність союзу Китаю та Росії дуже перебільшують.

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