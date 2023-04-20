Минфин США о сотрудничестве Китая и РФ: признак несерьезного отношения Пекина к войне

В США считают, что Китай несерьезно относится к войне России против Украины, поскольку он продолжает сотрудничать с Москвой.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Партнерство Китая с Россией "без ограничений" является тревожным признаком того, что он несерьезно относится к прекращению войны Москвы против Украины", - приводит издание слова чиновницы.
Министр также добавила, что очень важно, чтобы Китай или другие страны не оказывали России материальную поддержку или помощь в обходе санкций.
Она отметила, что последствия нарушений любых ограничений "будут суровыми".
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Китай в вопросе полномасштабной войны в Украине пытается усидеть на двух стульях.
Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, представления о мощности союза Китая и России очень преувеличивают.
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