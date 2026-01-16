Мінфін США розширив санкційний список - кого торкнуться обмеження

Влада США посилила санкційний тиск на Іран, оголосивши про нові обмеження проти представників силового блоку і фінансових структур, які, за даними Вашингтона, причетні до придушення протестів і нелегальних нафтових доходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства фінансів США.
Нові заходи стали частиною політики посилення контролю за діями іранської влади на тлі внутрішніх протестів і звинувачень у фінансуванні репресивного апарату за рахунок тіньових фінансових схем.
Під обмеження потрапили як високопоставлені чиновники, так і структури, задіяні в обслуговуванні експортних операцій.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки високопоставлених представників іранських сил безпеки.
У списку, зокрема, опинився Алі Ларіджані, який обіймає посаду секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану.
За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), він координував дії з придушення протестів від імені верховного лідера країни і публічно закликав до застосування насильства проти мирних демонстрантів.
"Сполучені Штати твердо підтримують іранський народ у його закликах до свободи і справедливості", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Санкції також торкнулися 18 фізичних і юридичних осіб, які, за даними американської влади, брали участь у відмиванні доходів від експорту іранської нафти і нафтохімічної продукції.
Йдеться про схеми, пов'язані з Bank Melli і Shahr Bank. Зазначається, що отримані кошти спрямовували не на потреби населення, а використовували для фінансування репресивних структур усередині країни та підтримки терористичних організацій за її межами.
У Міністерстві фінансів США наголосили, що всі активи фігурантів санкційного списку на території Сполучених Штатів заблоковані, а будь-які операції без дозволу OFAC заборонені.
Порушення обмежень може призвести як до цивільної, так і до кримінальної відповідальності, включно з іноземними особами.
Нагадуємо, що Росія, за даними західних аналітиків, надає Ірану негласну підтримку в придушенні внутрішнього невдоволення, передаючи озброєння і технології для посилення контролю над суспільством, при цьому уникаючи прямої військової присутності. Такий формат взаємодії дає змогу Москві зміцнювати позиції союзного режиму, не залучаючись відкрито і зберігаючи власні стратегічні інтереси, тоді як допомога зосереджена на розвитку репресивних механізмів, а не на введенні військ.
Зазначимо, що влада Ірану заявила про стабілізацію ситуації і повний контроль над тим, що відбувається в країні, наголосивши на відсутності намірів йти на подальшу ескалацію. В інтерв'ю Fox News глава іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що ситуація заспокоїлася і Тегеран розраховує на виважені рішення надалі, зазначивши, що зростання напруженості може призвести до катастрофічних наслідків для всіх сторін.