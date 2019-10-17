ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін США пригрозив Туреччині новими санкціями

Новини » Політика    17.10.2019 - 06:55
Мінфін США пригрозив Туреччині новими санкціями
Фото: Стівен Мнучін (flickr.com/imfphoto)

15 жовтня Трамп ввів запровадив нові санкції проти Туреччини через її військову операцію в Сирії

Сполучені Штати Америки запровадять додаткові санкції проти Туреччини, якщо вона не припинить воєнний наступ на північному сході Сирії. Про це заявив міністр фінансів Стівен Мнучін, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

"США запровадять додаткові санкції, якщо не буде встановлено перемир'я", - заявив глава Мінфіну.

Раніше, 15 жовтня, Трамп запровадив нові санкції проти Туреччини через її військову операцію в Сирії проти курдів, що почалася 9 жовтня - під обмеження потрапили Міненерго і Міноборони країни та кілька чиновників.

16 жовтня Трамп пригрозив додатковими, "руйнівними для економіки Туреччини санкціями, якщо переговори між країнами не пройдуть успішно.

На зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкару вирушили віце-президент США Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, запроваджені урядом США через турецьку військову операцію в Сирії. Чавушоглу підкреслив, що запровадження санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.

Конгрес США засудив виведення американських військ із Сирії Коаліція США в Сирії знищила залишені при відвід військ боєприпаси
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся