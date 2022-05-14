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Минфин США представил новую стратегию борьбы с обходом санкций против России

Фото: Минфин США представил новую стратегию борьбы с обходом санкций против России (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство финансов Соединенных Штатов представило новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. Предлагается расширить меры по упрощению обмена данными между надзорными органами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

В рамках "Национальной стратегии по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Минфин США планирует сделать более прозрачными схемы финансовой деятельности, связанные, в том числе с "офшорами".

"Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США", - указано в документе.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России.

8 США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки.

Отметим, в апреле США расширили санкции против России. В ограничительный список еще попали около 30 физических и 40 юридических лиц.

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Санкции против России