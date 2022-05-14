Мінфін США представив нову стратегію боротьби з обходом санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

В рамках "Національної стратегії по боротьбі з терористичним та іншим незаконним фінансуванням", Мінфін США планує зробити більш прозорими схеми фінансової діяльності, пов'язані, в тому числі з "офшорами".

"Боротьба зі згубним впливом незаконного фінансування на нашу фінансову систему, економіку і суспільство є невід'ємною частиною зусиль зі зміцнення національної безпеки і процвітання США", - зазначено в документі.