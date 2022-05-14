Минфин США представил новую стратегию борьбы с обходом санкций против России
Министерство финансов Соединенных Штатов представило новую стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций. Предлагается расширить меры по упрощению обмена данными между надзорными органами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
В рамках "Национальной стратегии по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием", Минфин США планирует сделать более прозрачными схемы финансовой деятельности, связанные, в том числе с "офшорами".
"Борьба с пагубным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий по укреплению национальной безопасности и процветания США", - указано в документе.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России.
8 США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали российские СМИ и банки.
Отметим, в апреле США расширили санкции против России. В ограничительный список еще попали около 30 физических и 40 юридических лиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.