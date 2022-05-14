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Мінфін США представив нову стратегію боротьби з обходом санкцій проти Росії

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Вашингтон, Субота 14 травня 2022 04:24
Мінфін США представив нову стратегію боротьби з обходом санкцій проти Росії Фото: Мінфін США представив нову стратегію боротьби з обходом санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство фінансів Сполучених Штатів представило нову стратегію боротьби з обходом антиросійських санкцій. Пропонується розширити заходи щодо спрощення обміну даними між наглядовими органами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

В рамках "Національної стратегії по боротьбі з терористичним та іншим незаконним фінансуванням", Мінфін США планує зробити більш прозорими схеми фінансової діяльності, пов'язані, в тому числі з "офшорами".

"Боротьба зі згубним впливом незаконного фінансування на нашу фінансову систему, економіку і суспільство є невід'ємною частиною зусиль зі зміцнення національної безпеки і процвітання США", - зазначено в документі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про готовність ввести додаткові санкції проти Росії.

8 США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські ЗМІ та банки.

Відзначити, у квітні США розширили санкції проти Росії. До обмежувального списку ще потрапили близько 30 фізичних та 40 юридичних осіб.

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