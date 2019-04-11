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Минфин США не предоставил демократам декларации Трампа

Новости » Политика    11.04.2019 - 06:44
Минфин США не предоставил демократам декларации Трампа
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Минфин и Минюст США проводят консультации о законности этой просьбы

В США глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что министерство не сможет предоставить демократам налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается,  данная просьба носит "беспрецедентный характер", но Минфин еще не закончил ее рассмотрение.

Мнучин также добавил, что обратился в Минюст США "чтобы убедиться в полном соответствии нашего ответа с законом и конституцией".

"Правовые последствия этого запроса могут повлиять на защиту всех американцев от политически мотивированного раскрытия персональной налоговой информации, вне зависимости от правящей партии", - заявил он.

Напомним, ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что демократы не предоставят налоговые декларации президента США Дональда Трампа.

Предоставить налоговые декларации президента США за последние шесть лет от Налоговой службы ранее потребовали в палате представителей.

РБК-Украина писало, что председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил просил Налоговое управление передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. 

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