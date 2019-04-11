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Мінфін США не надав демократам декларації Трампа

Новини » Політика    11.04.2019 - 06:44
Мінфін США не надав демократам декларації Трампа
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мінфін і Мін'юст США проводять консультації щодо законності цього прохання

Глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що міністерство не зможе надати демократам податкові декларації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, дане прохання носить "безпрецедентний характер", але Мінфін ще не закінчив її розгляд.

Мнучин також додав, що звернувся до Мін'юсту США "щоб переконатися в повній відповідності нашої відповіді з законом і конституцією".

"Правові наслідки цього запиту можуть вплинути на захист всіх американців від політично мотивованого розкриття персональної податкової інформації, незалежно від правлячої партії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки керівника апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що демократи не нададуть податкові декларації президента США Дональда Трампа.

Надати податкові декларації президента США за останні шість років від Податкової служби вимагали в палаті представників.

РБК-Україна писало, що голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США, демократ Річард Ніл просив Податкове управління передати йому особисті і корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.

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