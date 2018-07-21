Минфин США готов исключить российский "Русал" из санкционного списка

В министерстве заявили о важности компании на мировом рынке алюминия

Министерство финансов США готово исключить российского производителя алюминия "Русал" из санкционного списка. Об этом сообщил глава министерства Стивен Мнучин, передает Reuters.

Он подчеркнул, что компания "важна для мирового рынка алюминия". Министр рассказал, что российский производитель обратился к американскому министерству с просьбой снять с нее американские ограничительные меры.

"Я не собираюсь сейчас рассказывать о специфике этих предложений и о том, где мы сейчас находимся по ним, но да, если мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель (снятие санкций, - ред.)", - подчеркнул Мнучин.

Глава Минфина США отметил, что вывод "Русала" из бизнеса не является целью Штатов из-за важности компании на мировом рынке алюминия.

Следует отметить, что руководство "Русала" подало в отставку и предупредило о проблемах с выплатой долгов. В компании отметили, что изменят состав руководства для того, чтобы избежать санкций США.

Напомним, в августе прошлого года СБУ сообщила о подозрении членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) в интересах конкурентов из России. Было установлено, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла.

В деле были задействованы и представители российской компании "Русал".

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии "Лига" Сальвини выступил за снятие санкций против России, которые, по его мнению, являются неэффективными и только наносят вред итальянском экспорта.