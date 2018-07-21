Мінфін США готовий виключити російський "Русал" з санкційного списку

У міністерстві заявили про важливість компанії на світовому ринку алюмінію

Міністерство фінансів США готове виключити російського виробника алюмінію "Русал" з санкційного списку. Про це повідомив голова міністерства Стівен Мнучін, передає Reuters.

Він підкреслив, що компанія "важлива для світового ринку алюмінію". Міністр розповів, що російський виробник звернувся до американського міністерства з проханням зняти з неї американські обмежувальні заходи.

"Я не збираюся зараз розповідати про специфіку цих пропозицій і про те, де ми зараз перебуваємо по ним, але так, якщо ми зможемо знайти прийнятне рішення, це наша ціль (зняття санкцій, - ред.)", - підкреслив Мнучін.

Голова Мінфіну США зазначив, що виведення "Русалу" з бізнесу не є метою Штатів через важливість компанії на світовому ринку алюмінію.

Слід зазначити, що керівництво "Русалу" подало у відставку і попередило про проблеми з виплатою боргів. У компанії зазначили, що змінять склад керівництва для того, аби уникнути санкцій США.

Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ повідомила про підозру членам міжнародного злочинного угруповання, які підозрюються в умисному знищенні цілісного виробничого комплексу "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК) в інтересах конкурентів з Росії. Було встановлено, що єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з 2006 року цілеспрямовано знищувався в інтересах російських виробників металу.

У справі були задіяні і представники російської компанії "Русал".

Як писало РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Італії і лідер націоналістичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні виступив за зняття санкцій проти Росії, які, на його думку, є неефективними і тільки завдають шкоди італійському експорту.