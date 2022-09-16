Минфин спрогнозировал сокращение количества работающих украинцев в 2022 году

Общее сокращение работающих в Украине по итогам 2022 года может достигнуть 5 млн человек. Уровень безработицы вырастет до 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

В документе, подготовленном Министерством финансов, отмечается, что по оценкам Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, полностью закрыто 2 млн рабочих мест.

По оценке Минфина, общее сокращение количества занятых по итогам всех факторов за 2022 год может достигнуть 5,0 млн человек, а рост уровня безработицы может достигнуть 30%.

"Поэтому во втором полугодии 2022 и в 2023 году следует ожидать уменьшения поступлений единого взноса и налога на доходы физических лиц в связи со снижением занятости населения", - говорится в документе.