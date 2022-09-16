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Минфин спрогнозировал сокращение количества работающих украинцев в 2022 году

Новина українською →
Украина, Пятница 16 сентября 2022 14:50
Минфин спрогнозировал сокращение количества работающих украинцев в 2022 году Фото: из-за войны количество работающих в Украине сократится на 5 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общее сокращение работающих в Украине по итогам 2022 года может достигнуть 5 млн человек. Уровень безработицы вырастет до 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000) .

В документе, подготовленном Министерством финансов, отмечается, что по оценкам Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, полностью закрыто 2 млн рабочих мест.

По оценке Минфина, общее сокращение количества занятых по итогам всех факторов за 2022 год может достигнуть 5,0 млн человек, а рост уровня безработицы может достигнуть 30%.

"Поэтому во втором полугодии 2022 и в 2023 году следует ожидать уменьшения поступлений единого взноса и налога на доходы физических лиц в связи со снижением занятости населения", - говорится в документе.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда на 2022 год до 28,9%. По данным НБУ, в 2021 году безработица составила 9,8%.

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