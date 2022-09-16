Мінфін спрогнозував зменшення кількості працюючих українців у 2022 році

Загальне скорочення працюючих в Україні за підсумками 2022 року може досягти 5 млн осіб. Рівень безробіття зросте до 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на додатки до проекту закону про державний бюджет на 2023 рік (№ 8000) .

У документі, який підготувало Міністерство фінансів, зазначається, що за оцінками Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, повністю закрито 2 млн робочих місць.

За оцінкою Мінфіну, загальне скорочення кількості зайнятих за підсумком всіх факторів за 2022 рік може досягти 5,0 млн осіб, а зростання рівня безробіття може досягти 30%.

"Тому у другому півріччі 2022 року та у 2023 році слід очікувати зменшення надходжень єдиного внеску та податку на доходи фізичних осіб у зв’язку із зниженням зайнятості населення", - йдеться в документі.