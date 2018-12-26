Минфин сообщил о росте госдолга

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В ноябре госдолг вырос на 440 млн долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2018 года составлял 2 122,48 млрд грн или 74,76 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

В течение ноября 2018 года сумма долга выросла в долларовом эквиваленте на 0,44 млрд долларов и на 29,40 млрд грн в гривневом.

По состоянию на 30 ноября внешний долг составлял 1 370,01 млрд грн или 48,26 млрд долларов, внутренний долг - 752,47 млрд грн или 26,50 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 845,69 млрд грн или 65,01 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 276,79 млрд грн или 9,75 млрд долларов.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса на 1 гривну увеличивает госдолг более чем на 40 млрд грн.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года государственный долг Украины составил 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,55 млрд долларов.

По данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2018 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 985 млн долларов - с 113,757 млрд долларов до 114,742 млрд долларов.