НБУ сообщил о росте валового внешнего долга

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Три четверти долга номинировано в долларах, около 15% - в евро

Валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2018 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 985 млн долларов - с 113,757 млрд долларов до 114,742 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 161 млн долларов с 38,118 млрд долларов до 38,279 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 235 млн долларов с 6,984 млрд долларов до 6,749 млрд долларов.

Долг банков сократился на 94 млн долларов с 5,900 млрд долларов до 5,806 млрд долларов.

Долг предприятий вырос на 1,042 млрд долларов с 53,049 млрд долларов до 54,091 млрд долларов.

Три четверти долга (72,2%) номинировано в долларах, в евро - 13,4%, в специальных правах заимствования - 10,6%.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

По данным МВФ, мировой долг в 2017 году достиг рекордных 184 трлн долларов, что эквивалентно 86 тыс. долларов на человека и более чем вдвое превышает средний доход на душу населения.