Мінфін повідомив про зростання держборгу

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У листопаді держборг виріс на 440 млн доларів.

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2018 року становив 2 122,48 млрд грн або 74,76 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Протягом листопада 2018 року сума боргу зросла в доларовому еквіваленті на 0,44 млрд доларів і на 29,40 млрд грн у гривневому.

Станом на 30 листопада зовнішній борг становив 1 370,01 млрд грн або 48,26 млрд доларів, внутрішній борг - 752,47 млрд грн або 26,50 млрд доларів.

Державний борг України становив 1 845,69 млрд грн або 65,01 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 276,79 млрд грн або 9,75 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що коливання курсу на 1 гривню збільшує держборг більш ніж на 40 млрд грн.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2017 року державний борг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,55 млрд доларів.

За даними НБУ, валовий зовнішній борг України на кінець III кварталу 2018 року зріс у порівнянні з минулим кварталом на 985 млн доларів - з 113,757 млрд доларів до 114,742 млрд доларів.