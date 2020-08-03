Минфин сократил список банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Из перечня исключен один банк

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков в августе 2020 года сокращен с 45 банков до 44.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно решению Минфина, из перечня банков исключен банк "Банк СИЧ".

Перечень уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

АО "Ощадбанк" АО КБ "ПРИВАТБАНК" АО АБ "Укргазбанк" АО "Укрэксимбанк" АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК" АО "КБ "АККОРДБАНК" АО "АКЦЕНТ-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" АО "Альянс Банк" АО "БАНК ВОСТОК" АО КБ "Глобус Банк" АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ" АО "Идея Банк" АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК" АО "БАНК "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" АО "Коммерческий Индустриальный Банк" АО "АКБ "КОНКОРД" АО "Банк Кредит Днепр" АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК" АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК" АО "КРЕДОБАНК" АО "КРИСТАЛБАНК" АО АКБ "Львов" АО "МЕГАБАНК" АО "МЕТАБАНК" АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" АО "МОТОР-БАНК" АО "МТБ БАНК" АО "ОТП Банк" АО АБ "ПИВДЕННЫЙ" АО "ПИРЕУС БАНК МКБ" АО "Регион-банк" АО "Полтава-банк" АО "ПРАВЭКС БАНК" АО "ПроКредит Банк" АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК" АО "АКБ "РАДАБАНК" АО "Райффайзен Банк Аваль" АО "ТАСКОМБАНК" АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" АО "УкрСиббанк" АО "Универсал Банк" АО "БАНК ФОРВАРД" АО "Юнекс Банк"

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось по сравнению 1 января.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях.