ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мінфін скоротив список банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам

Київ, Понеділок 03 серпня 2020 15:20
Мінфін скоротив список банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

З переліку виключено один банк

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків у серпні 2020 року скорочено з 45 банків до 44.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Згідно з рішенням Мінфіну, з переліку банків виключено банк "Банк СІЧ".

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:

  1. АТ "Ощадбанк"
  2. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  3. АТ АБ "Укргазбанк"
  4. АТ "Укрексімбанк"
  5. АТ "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"
  6. АТ "КБ "АКОРДБАНК"
  7. АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
  8. АТ "АЛЬФА-БАНК"
  9. АТ "Альянс Банк"
  10. АТ "БАНК ВОСТОК"
  11. АТ КБ "Глобус Банк"
  12. АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  13. АТ "Ідея Банк"
  14. АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  15. АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  16. АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  17. АТ "АКБ "КОНКОРД"
  18. АТ "Банк Кредит Дніпро"
  19. АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
  20. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  21. АТ "КРЕДОБАНК"
  22. АТ "КРИСТАЛБАНК"
  23. АТ АКБ "Львів"
  24. АТ "МЕГАБАНК"
  25. АТ "МЕТАБАНК"
  26. АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  27. АТ "МОТОР-БАНК"
  28. АТ "МТБ БАНК"
  29. АТ "ОТП Банк"
  30. АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  31. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
  32. АТ "Регіон-банк"
  33. АТ "Полтава-банк"
  34. АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  35. АТ "ПроКредит Банк"
  36. АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  37. АТ "АКБ "РАДАБАНК"
  38. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  39. АТ "БАНК СІЧ"
  40. АТ "ТАСКОМБАНК"
  41. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
  42. АТ "УкрСиббанк"
  43. АТ "Універсал Банк"
  44. АТ "БАНК ФОРВАРД"
  45. АТ "Юнекс Банк"

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилося порівняно з 1 січня.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Міністерство фінансів Українипенсии
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся