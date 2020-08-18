Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в четыре раза

Министерство смогло продать ОВГЗ на 2,5 млрд грн
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,507 млрд грн (по курсу НБУ). Это в четыре раза меньше, чем на предыдущем аукционе (10,123 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн.
Напомним, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ.
Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах