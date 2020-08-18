Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе в четыре раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,507 млрд грн (по курсу НБУ). Это в четыре раза меньше, чем на предыдущем аукционе (10,123 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 24.02.2021 на сумму 999,5 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,82% годовых,

с погашением 03.08.2022 на сумму 663,8 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,14% годовых.

Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:

с погашением 08.04.2021 на сумму 30,9 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,39% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах