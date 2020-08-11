ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Киев, Вторник 11 августа 2020 17:20
Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Часть средств получено за счет размещения облигаций в долларах

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,123 млрд грн (по курсу НБУ). Это на 126 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,249 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 16.12.2020 на сумму 4,882 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых,
  • с погашением 21.07.2021 на сумму 2,659 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.

Кроме того, Минфин разместил валютные ОВГЗ:

  • с погашением 23.02.2022 на сумму 189,8 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,6% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,249 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, банки во время карантина сократили кредитование и вложили средства в ОВГЗ.

Чистый корпоративный портфель сократился за II квартал 2020 года на 6,3% в гривне и на 3,6% - в иностранных валютах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗоблигации
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь