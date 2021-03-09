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Мінфін скоротив удвічі продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Новость на русском → Україна, Вівторок 09 березня 2021 17:58
Мінфін скоротив удвічі продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету Фото: гривня (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 березня 2021 року залучило до державного бюджету 5,230 млрд грн. Це більш ніж у два рази менше, ніж на попередньому аукціоні (11,499 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 29.09.2021 на суму 550,7 млн. грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,03% річних,
  • з погашенням 02.02.2022 на суму 1,272 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості становив 10,62% річних,
  • з погашенням 12.10.2022 на суму 1,910 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,96% річних,
  • з погашенням 19.04.2023 на суму 1 240 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,80% річних,
  • з погашенням 22.05.2024 на суму 1256 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,05% річних.

Мінфін скоротив удвічі продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Нагадаємо, в середині лютого портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів зріс до 102 млрд грн. Частка іноземних інвесторів у структурі власників українських внутрішніх державних паперів перевищила 10%.

Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу у 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.

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