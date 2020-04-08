Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ

Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр финансов Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

"Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ", - сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится "в достаточно интересной ситуации". "С одной стороны - коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает", - сказал он.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд грн, или 7,5 % ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.