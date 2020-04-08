Мінфін погодив основні показники держбюджету з МВФ

Міністерство фінансів України погодило основні показники змін у державний бюджет на 2020 рік з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав міністр фінансів Марченко на брифінгу.

Як зазначив Марченко, Україна активно працює з міжнародними партнерами: МВФ і Світовим банком.

Зокрема, в процесі підготовки змін до держбюджету питання обговорювалися з МВФ.

"Ми основні показники з ними узгодили. І є надія, що цього тижня депутатський корпус підтримає ці ініціативи і ми зможемо виконати одну з умов МВФ", - повідомив він.

При цьому Марченко заявив, що на сьогоднішній день Україна знаходиться "в досить цікавій ситуації". "З одного боку - коронавірус, з іншого боку нас економічна криза трохи піджимає", - сказав він.

Нагадаємо, проект змін до державного бюджету зараз доопрацьовується у профільному парламентському комітеті. У проект закладений дефіцит на рівні 298 млрд, або на 7,5 % ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін у державний бюджет України.