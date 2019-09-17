Минфин снизил объем продажи ОВГЗ на аукционе

Ставки по облигациям снижаются
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 сентября 2019 года привлекло в государственный бюджет 2,758 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:
Отметим, на аукционе 3 сентября Министерство финансов разместило гособлигации на 1,904 млрд грн, 10 сентября - на 16,512 млрд грн.
Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.