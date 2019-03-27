Минфин резко сократил продажу ОВГЗ на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,483 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 17.07.2019 на сумму 1,187 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 04.09.2019на сумму 1,878 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 3,486 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 08.07.2020 на сумму 520,714 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

с погашением 24.03.2021 на сумму 2,076 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 19.06.2019 на сумму 8,514 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,5% годовых.

с погашением 12.02.2020 на сумму 1,630 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 11.02.2021 на сумму 52,365 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,75% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 12,53 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).