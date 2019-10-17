Минфин разъяснил порядок верификации льгот и субсидий

Принятый Верховной радой 17 октября закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" позволит урегулировать правовые и организационные основы верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Об этом говорится в разъяснении пресс-служби Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, законом урегулированы основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, определены основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для верификации и мониторинга государственных выплат.

В частности, определяются три основные этапа верификации:

превентивная верификация - верификация при обращении физического лица за назначением за государственными выплатами;

текущая верификация - верификация при предоставлении государственных выплат физическим лицам;

ретроспективная верификация - верификация после завершения государственных выплат физическим лицам.

Также законом определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими рекомендаций, а также подходы о возврате неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

"Верификация будет осуществляться путем проверки информации о получателе государственной помощи, которая влияет на определение права на получение и размер государственных выплат", - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, верификация государственных выплат - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных субъектов предоставления информации

Минфин осуществляет полномочия по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Напомним, в октябре 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно спросить разрешения, перед тем, как получать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.