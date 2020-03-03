Минфин разместил короткие ОВГЗ на 200 млн евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

ОВГЗ в евро нужно будет погасить в ноябре этого года

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,582 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 1,600 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 19.08.2020 на сумму 1,025 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,90% годовых.

Также, Минфин продал ОВГЗ в евро:

с погашением 19.11.2020 на сумму 201,278 млн евро (5,557 млрд грн.), средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 25 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,600 млрд грн

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).