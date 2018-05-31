Украина может получить новую программу МВФ не ранее 2020 года, - Смолий

Фонд не рассматривает предоставление финансирования в период выборов

Украина может рассчитывать на новую программу с Международным валютным фондом не ранее 2020 года. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это связано с грядущими президентскими и парламентскими выборами в Украине.

"В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Потому, в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая потребность", - сказал Смолий.

Глава Нацбанка также отметил, что новая программа может продублировать те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы. Смолий также подчеркнул, что выполнение нынешних условий важно не для получения траншей МВФ, а для дальнейшего экономического роста страны вообще.

"Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост", - сказал глава Нацбанка.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что НБУ пока не намерен менять прогнозы по получению Украиной очередного транша от Международного валютного фонда.