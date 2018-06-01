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Мінфін не розглядає варіант виходу України з програми МВФ

НовиниФінанси    01.06.2018 - 18:17
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

За словами Маркарової, уряд буде робити все, щоб залишитися в програмі МВФ

Міністерство фінансів України не розглядає варіант, при якому Україна не буде в програмі МВФ, а уряд зробить все, щоб її успішно виконати. Про це сьогодні в ході відкритих дебатів повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми для себе, насправді, не допускаємо варіанту, що ми не будемо у програмі Міжнародного валютного фонду. Нам дійсно вдалося досягти стабілізації, у нас дійсно третій рік поспіль йде зростання. Ми ще не перебуваємо на тому етапі, коли ми можемо вийти з програми. Програму, як красиво по-англійськи говорять, потрібно "graduate". Її потрібно успішно завершити і тоді з неї треба виходити", - сказала вона.

Тому, як підкреслила Маркарова, уряд буде робити все, щоб залишитися у програмі МВФ.

Нагадаємо, 31 травня голова Національного банку України Яків Смолій повідомив, що Україна може отримати нову програму МВФ не раніше 2020 року.

У МВФ бачать ризики перепідпорядкування ДФС Кабінету міністрів, - джерело Мінфін може розмістити облігації на зовнішньому ринку без траншу МВФ, - Смолій
Теги публікації: Міністерство фінансів України, МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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