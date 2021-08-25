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Минфин рассказал, как Украина может потратить 2,7 млрд долларов от МВФ

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 16:35
Минфин рассказал, как Украина может потратить 2,7 млрд долларов от МВФ Фото: 2,7 млрд долларов от МВФ уже на счетах Украины (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) 2,7 млрд долларов в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ). Эти средства могут быть потрачены двумя способами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

"СПЗ могут быть конвертированы в валюту и использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что решение о распределении этих денег будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинская сторона обсуждает с МВФ продление текущей 18-месячной программы Stand-By еще на полгода.

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