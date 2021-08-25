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Минфин обсуждает с МВФ продление действующей программы на полгода

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Украина, Среда 25 августа 2021 11:20
Минфин обсуждает с МВФ продление действующей программы на полгода Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) продление текущей 18-месячной программы Stand-By на полгода. Решение пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое министр финансов Сергей Марченко сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы Stand-By на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано", - сказал и добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", - сказал министр финансов.

Напомним, по информации РБК-Украина, украинские власти ведут переговоры с МВФ о продлении действующей программы Stand-By на полгода. О новой программе речь пока не идет.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует продление программы Украины с Международным валютным фондом Stand-By на 2022 год. Срок программы истекает в декабре 2021 года.

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