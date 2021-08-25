Мінфін розповів, як Україна може витратити 2,7 млрд доларів від МВФ

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,7 млрд доларів в результаті розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ). Ці кошти можуть бути витрачені двома способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів .

"СПЗ можуть бути конвертовані у валюту і використані для фінансування бюджету в цьому бюджетному періоді або збережені для забезпечення фінансування бюджету в наступних бюджетних періодах", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що рішення про розподіл цих грошей буде прийматися відповідно до чинного законодавства.