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Минфин рассказал, сколько сэкономили благодаря отсрочке долгов и куда пойдут средства

Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Отсрочка выплат по долгу для Украины потенциально сэкономит в ближайшие два года около 5 миллиардов долларов для бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко в эфире телемарафона.

“Идет речь о потенциальной экономии для бюджета на ближайшие два года - 5 млрд долларов. О том, что будем делать дальше, будет понятно после того, как победим в войне... Сэкономленные средства направят на наши насущные нужды. Наши непокрытые потребности - это около 5 млрд долларов ежемесячно. И благодаря нашим партнерам мы можем закрывать необходимые расходы”, - рассказал Марченко.

При этом он добавил, что сэкономленные деньги направят на соцзащиту, военное обеспечение и выплаты украинским солдатам.

Напомним, ранее стало известно, что западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

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