Минфин рассказал, сколько сэкономили благодаря отсрочке долгов и куда пойдут средства

Отсрочка выплат по долгу для Украины потенциально сэкономит в ближайшие два года около 5 миллиардов долларов для бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко в эфире телемарафона .

“Идет речь о потенциальной экономии для бюджета на ближайшие два года - 5 млрд долларов. О том, что будем делать дальше, будет понятно после того, как победим в войне... Сэкономленные средства направят на наши насущные нужды. Наши непокрытые потребности - это около 5 млрд долларов ежемесячно. И благодаря нашим партнерам мы можем закрывать необходимые расходы”, - рассказал Марченко.

При этом он добавил, что сэкономленные деньги направят на соцзащиту, военное обеспечение и выплаты украинским солдатам.