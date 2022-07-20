Мінфін розповів, скільки зекономили завдяки відстроченню боргів та куди підуть кошти

Відстрочка виплат за боргом для України потенційно заощадить в найближчі два роки близько 5 мільярдів доларів для бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка в ефірі телемарафону .

"Йдеться про потенційну економію для бюджету на найближчі два роки - 5 млрд доларів. Про те, що будемо робити далі, буде зрозуміло після того, як переможемо у війні... Зекономлені кошти спрямують на наші нагальні потреби. Наші непокриті потреби-це близько 5 млрд доларів щомісяця. І завдяки нашим партнерам ми можемо закривати необхідні витрати", - розповів Марченко.

При цьому він додав, що зекономлені гроші спрямують на соцзахист, військове забезпечення та виплати українським солдатам.