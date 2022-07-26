UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев могут оставить без повышения минимальных зарплат: о чем речь

Фото: минимальная зарплата в Украине будет меньше прожиточного минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минфин и работодатели выступают против повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен. Такая позиция была озвучена во время коллективных переговоров по установлению размера минимальной заработной платы на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

По данным Минэкономики, Минфину направлены предложения по сохранению минимальной заработной платы с 1 января 2023 года на уровне 6700 гривен с последующим ее повышением для обеспечения уровня в 7250 гривен в среднем на год.

В то же время позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов - в частности министерство не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 гривен. Также предложено приостановить повышение размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС на сегодняшнем уровне, поскольку его рост потребует значительных расходов из государственного бюджета, отмечается в сообщении.

Представители Стороны работодателей поддержали позицию Минфина относительно сохранения в 2023 году минимальной заработной платы на уровне 6700 гривен.

Вместе с тем, по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года.

Напомним, согласно закону о госбюджете, в 2022 году минимальная заработная плата составит в месячном размере: с 1 января - 6500 гривен, с 1 октября - 6700 гривен. Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и социальные пособия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине