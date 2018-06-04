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Минфин проверит законность получения субсидий

НовостиОбщество    04.06.2018 - 19:24
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Проверки законности предоставления субсидий будут происходить в несколько этапов

Министерство финансов Украины готовится провести проверки среди получателей субсидий для исключения злоупотреблений государственными средствами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу".

"Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и осуществленных расходов, чтобы упредить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил Марченко.

По его словам, проверки будут проходить в несколько этапов. Первый - во время начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики.

Второй - на этапе верификации через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества), банки (учет безналичных операций по оплате ценных покупок).

"Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых является сомнительным и нуждается в дополнительной проверке", - сказал Марченко.

По его словам, когда в Украине действует система субсидий, системной проверки получателей субсидий не проводилось.

"Сейчас необходимо обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные для контролирующих органов", - сказал он.

Напомним, в Минисоцполитики сообщали, что новые подходы к назначение субсидий неработающим гражданам трудоспособного возраста дифференцированно в сельской и городской местности.

Ранее министерство социальной политики обнародовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии. Так, с 1 мая 2018 года в декларации о доходах для получения субсидии необходимо указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.

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Теги публикации: субсидии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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