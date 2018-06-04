Минфин проверит законность получения субсидий

Проверки законности предоставления субсидий будут происходить в несколько этапов

Министерство финансов Украины готовится провести проверки среди получателей субсидий для исключения злоупотреблений государственными средствами. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу".

"Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения выявляют потребность и назначают субсидии гражданам. На следующем этапе проводим мониторинг их заявленных доходов и осуществленных расходов, чтобы упредить момент, когда гражданин начинает обманывать как государство, так и налогоплательщиков, притворяясь неплатежеспособным", - пояснил Марченко.

По его словам, проверки будут проходить в несколько этапов. Первый - во время начислений в территориальных подразделениях Минсоцполитики.

Второй - на этапе верификации через данные реестров Государственной фискальной службы (учет доходов граждан), Государственной миграционной службы (учет миграции физлиц), Минюста (учет имущества), банки (учет безналичных операций по оплате ценных покупок).

"Відколи в Україні діє система субсидій, системної перевірки отримувачів не проводилося. Зараз треба створити запобіжники зловживань для величезної кількості отримувачів субсидій, і антикорупційні запобіжники для контролюючих органів", - Сергій Марченкоhttps://t.co/OrnPeUtiVF pic.twitter.com/xLGxrFbHgL — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 4, 2018

"Вся информация будет собираться и обрабатываться в Минфине. Это позволит в автоматическом режиме выявлять субсидиантов, имущественное состояние которых является сомнительным и нуждается в дополнительной проверке", - сказал Марченко.

По его словам, когда в Украине действует система субсидий, системной проверки получателей субсидий не проводилось.

"Сейчас необходимо обеспечить функционирование системы в автоматическом режиме, создав предохранители злоупотреблений для огромного количества получателей субсидий, и антикоррупционные для контролирующих органов", - сказал он.

Напомним, в Минисоцполитики сообщали, что новые подходы к назначение субсидий неработающим гражданам трудоспособного возраста дифференцированно в сельской и городской местности.

Ранее министерство социальной политики обнародовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии. Так, с 1 мая 2018 года в декларации о доходах для получения субсидии необходимо указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам.