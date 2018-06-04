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Мінфін перевірить законність отримання субсидій

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 19:24
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Перевірки законності надання субсидій відбуватимуться в кілька етапів

Міністерство фінансів України готується провести перевірки серед отримувачів субсидій для виключення зловживань державними коштами. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "Укрінформу".

"Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення виявляють потребу і  призначають субсидії громадянам. На наступному етапі проводимо моніторинг їх заявлених доходів та здійснених витрат, щоб упередити момент, коли громадянин починає обманювати як державу, так і платників податків, прикидаючись неплатоспроможним", - пояснив Марченко.

За його словами, перевірки відбуватимуться в кілька етапів. Перший - під час нарахувань в територіальних підрозділах Мінсоцполітики.

Другий, на етапі верифікації через дані реєстрів Державної фіскальної служби (облік доходів громадян), Державної міграційної служби (облік міграції фізосіб), Мін’юсту (облік майна), банки (облік безготівкових  операцій з оплати коштовних покупок).

"Уся інформація буде збиратися та оброблятися у Мінфіні. Це дозволить в автоматичному режимі виявляти субсидіантів, майновий стан яких є сумнівним та потребує додаткової перевірки", - сказав Марченко.

За його словами, відколи в Україні діє система субсидій, системної  перевірки отримувачів субсидій не проводилося.

"Зараз необхідно забезпечити  функціонування системи в автоматичному режимі, створивши запобіжники зловживань для величезної кількості отримувачів субсидій, і антикорупційні для контролюючих органів", - сказав він.

Нагадаємо, у Мінісоцполітики повідомляли, що нові підходи до призначення субсидій непрацюючим громадянам працездатного віку диференційовано в сільській та міській місцевості.

Раніше міністерство соціальної політики оприлюднило нові форми заяви та декларації про доходи для отримання субсидії. Так, з 1 травня 2018 року в декларації про доходи для отримання субсидії необхідно вказувати доходи всіх членів родини (чоловіка, дружини і неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.

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Теги публікації: субсідії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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