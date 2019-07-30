Минфин провел наибольшее с начала года размещение гривневых ОВГЗ

Министерство финансов Украины во время традиционного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продало облигаций на 17,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты аукциона по продаже ОВГЗ, размещенные на сайте Минфина.

Указано, что из них облигации на 11 млрд гривен имеют срок обращения 5,5 лет.

В министерстве подчеркивают, что данный аукцион по продаже облигаций стал крупнейшим гривневым привлечением с начала года. Так, ранее на аукционах правительство привлекало больше, однако тогда значительную часть новых заимствований составляли облигации, номинированные в иностранной валюте.

Минфин также отмечает, что значительная часть новых заимствований носит долгосрочный характер и обычно не пользуется спросом среди иностранных инвесторов.

"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", - сообщили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что процентные ставки по новым облигациям Минфина удалось снизить на 0,2-1%.

Напомним, в мае Министерство финансов Украины по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 10,912 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Как писало РБК-Украина ранее, государственные заимствования за январь-апрель 2019 года составили около 158,5 млрд грн. Отмечалось, что всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 132,2 млрд грн (в том числе в гривне - 91,0 млрд грн, в долларах - 1,5 млрд долларов и в евро - 38,7 млн евро).