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Минфин просит новых гарантий США по госдолгу Украины

Автор: Александр Белоус

Министр финансов Сергей Марченко во время поездки в Вашингтон в июле 2021 года обсуждал предоставление Соединенными Штатами новых гарантий по облигациям государственного долга. Такая практика была во время президентской каденции Барака Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", - сказал он.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", - добавил Марченко.

Напомним, в мае 2014 года Украины выпустила пятилетние еврооблигации под гарантии правительства США на 1 млрд долларов с минимальной ставкой купона 1,844%.

В сентябре 2016 года Украина разместила пятилетние евробонды на 1 млрд долларов под гарантии правительства США. Срок погашения этих бумаг наступает в сентябре текущего года.

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Министерство финансов Украины