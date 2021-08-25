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Мінфін просить нових гарантій США держборгом України

Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Сергій Марченко під час поїздки до Вашингтона в липні 2021 року обговорював надання Сполученими Штатами нових гарантій по облігаціях державного боргу. Така практика була під час президентської каденції Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Була зустріч в казначействі США. Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації Старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США", - сказав він.

Як підкреслив міністр, ключовою умовою такого рішення буде продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення приймуть. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - додав Марченко.

Нагадаємо, у травні 2014 року Україна випустила п'ятирічні єврооблігації під гарантії уряду США на 1 млрд доларів з мінімальною ставкою купона 1,844%.

У вересні 2016 року Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд доларів під гарантії уряду США. Термін погашення цих паперів настає у вересні поточного року.

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Міністерство фінансів України