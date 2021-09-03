Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года

Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

"Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала", - сказал он.

Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

"Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году", - сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что "Минфин не заинтересован в раскручивании маховика инфляции".