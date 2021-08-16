ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года

Новина українською →
Украина, Понедельник 16 августа 2021 15:34
Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года Фото: экономика Украины восстанавливается после падания пять кварталов подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба обнародовала первую оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года. ВВП вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

Рост зафиксирован на фоне обвала 2020 года, когда экономика упала на 11,2%.

Госстат зафиксировал рост экономики Украины на фоне обвала прошлого года

В то же время, по сравнению с I кварталом 2021 года падение ВВП составило 0,8%.

Таким образом, экономика Украины начала восстанавливаться после пяти кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

В то же время альтернативный сценарий развития экономики Украины от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВП
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти