Мінфін прогнозує прискорення економіки України наприкінці року
Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2021 року зросте щонайменше на 4%. Інфляція складе біля 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Марченка на 7-му Українському фінансовому форумі групи ICU, який транслювався на Youtube.
Як зазначив міністр, останні оцінки інвестбанків та міжнародних фінансових організацій щодо України є стриманими. Однак на кінець року припадають основні капітальні інвестиції і основні видатки.
"Ситуація буде кращою, ніж дають оцінки аналітики, базуючись на результатах ВВП другого кварталу", - сказав він.
Міністр нагадав, що основним драйвером економіки України зараз є приватне споживання, а роздрібний товарообіг зростає на 13-14%. Крім того, очікується зростання у будівництві.
"Я думаю, що 4% росту ВВП, як мінімум, буде у нас в цьому році", - сказав міністр.
Крім того, він висловив сподівання, що інфляцію у 2021 році вдасться утримати у межах 10% та додав, що "Мінфін не зацікавлений у розкручування маховика інфляції".
Нагадаємо, ВВП України у другому кварталі 2021 року зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зростання зафіксовано на тлі обвалу 2020 року, коли економіка впала на 11,2%.
Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%.