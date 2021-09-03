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Мінфін прогнозує прискорення економіки України наприкінці  року

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 13:47
Мінфін прогнозує прискорення економіки України наприкінці  року Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2021 року зросте щонайменше на 4%. Інфляція складе біля 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на Марченка на 7-му Українському фінансовому форумі групи ICU, який транслювався на Youtube.

Як зазначив міністр, останні оцінки інвестбанків та міжнародних фінансових організацій щодо України є стриманими. Однак на кінець року припадають основні капітальні інвестиції і основні видатки.

"Ситуація буде кращою, ніж дають оцінки аналітики, базуючись на результатах ВВП другого кварталу", - сказав він.

Міністр нагадав, що основним драйвером економіки України зараз є приватне споживання, а роздрібний товарообіг зростає на 13-14%. Крім того, очікується зростання у будівництві.

"Я думаю, що 4% росту ВВП, як мінімум, буде у нас в цьому році", - сказав міністр.

Крім того, він висловив сподівання, що інфляцію у 2021 році вдасться утримати у межах 10% та додав, що "Мінфін не зацікавлений у розкручування маховика інфляції".

Нагадаємо, ВВП України у другому кварталі 2021 року зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зростання зафіксовано на тлі обвалу 2020 року, коли економіка впала на 11,2%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%.

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