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Минфин продал ОВГЗ на 100 млн гривен

Новости » Финансы    05.12.2018 - 10:57
Минфин продал ОВГЗ на 100 млн гривен
Фото: Министерство финансов (РБК-Украина)

Доходность гривневых ОВГЗ составляет 18,5-19%, долларовых - 4,6-7,5% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 106,081 млн грн (по офциальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

- с погашением 27.03.2019 на сумму 51,259 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых,

- с погашением 12.06.2019 на сумму 9,436 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:

- с погашением 19.06.2019 на сумму 248 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых,

- с погашением 23.10.2019 на сумму 667 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

- с погашением 15.10.2020 на сумму 570 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.

- с погашением 27.11.2019 на сумму 112 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,60% годовых.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).

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Новости Украины ОВГЗоблигацииМинистерство финансов Украины
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