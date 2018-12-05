Мінфін продав ОВДП на 100 млн гривень

Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)

Прибутковість гривневих ОВДП становить 18,5-19%, доларових - 4,6-7,5% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 106,081 млн грн (по офіційному курсу НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

- з погашенням 27.03.2019 на суму 51,259 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних,

- з погашенням 12.06.2019 на суму 9,436 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

- з погашенням 19.06.2019 на суму 248 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних,

- з погашенням 23.10.2019 на суму 667 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

- з погашенням 15.10.2020 на суму 570 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних.

- з погашенням 27.11.2019 на суму 112 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,60% річних.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).