Минфин продал на аукционе ОВГЗ на 48 млн гривен

Фото: Минфин (РБК-Украина)

Доходность гривневых ОВГЗ составляет 18,5-19%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 ноября 2018 года привлекло в государственный бюджет 48,143 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

- с погашением 06.02.2019 на сумму 5,439 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых,

- с погашением 15.05.2019 на сумму 42,704 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

Долларовые ОВГЗ на аукцион не выставлялись.

Стоит отметить, что на предыдущих аукционах Минфин привлекал в бюджет значительно большие суммы. Так, 20 ноября было продано ОВГЗ на 1,31 млрд грн, а 14 ноября - на 1,05 млрд грн.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).